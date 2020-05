Ich gebe zu, in meinen nunmehr 33 Jahren am Markt war ich selten so unsicher, wie es weitergeht. Und nicht nur der kleine Christian ist unsicher, auch die grossen Vier sind sich nicht ganz einig. Die Citibank spricht von einem "rätselhaften" Anstieg der Aktienkurse:"Da jedoch nicht klar ist, ob die Märkte unbefristet gestützt werden können, ist Vorsicht geboten. Risikoaktiva könnten letztlich anfällig sein, wenn die kalte, harte wirtschaftliche Realität erneut zuschlägt." JPMorgan: "Wir gehen davon aus, dass sich risikoreiche Vermögenswerte im Zuge der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften und der beispiellosen politischen Unterstützung weiter erholen werden. Allerdings erwarten wir eine Abschwächung ...

