Der 12. Mai ist aus der Sicht österreichischer börsenotierter Unternehmen durchaus historisch. So startete am 12.5.2006 Zumtobel als damals größter Börsegang eines privaten Industrieunternehmens in Österreich. Der Ausgabepreis lag bei 20,5 Euro. Bereits sieben Jahre früher, am 12.5.1999, startete die heuer traurig legendäre Sanochemia. Der IPO-Preis war ähnlich wie jener von Zumtobel: 21,5 Euro. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)

