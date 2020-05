Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Frequentis -0,33% auf 17,94, davor 6 Tage im Plus (12,5% Zuwachs von 16 auf 18), Josef Manner & Comp. AG -0,5% auf 99,5, davor 6 Tage ohne Veränderung , Pierer Mobility AG -3,65% auf 37, davor 5 Tage im Plus (26,32% Zuwachs von 30,4 auf 38,4), VST Building Technologies -4,76% auf 40, davor 4 Tage ohne Veränderung , Andritz -0,78% auf 30,7, davor 3 Tage im Plus (3,34% Zuwachs von 29,94 auf 30,94), Erste Group -1,52% auf 19,395, davor 3 Tage im Plus (4,26% Zuwachs von 18,89 auf 19,7), UBM -1,34% auf 36,9, davor 3 Tage im Plus (7,16% Zuwachs von 34,9 auf 37,4). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Gurktaler AG VZ 9,2 (MA100: 9,18, xU, davor 69 Tage unter dem MA100). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: S Immo (2 ...

