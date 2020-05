Die amerikanische Loews Corporation (ISIN: US5404241086, NYSE: L) wird weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 6,25 US-Cents je Aktie an ihre Aktionäre ausbezahlen. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 9. Juni 2020 (Record day: 27. Mai 2020). Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre somit 0,25 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 29,60 US-Dollar (Stand: 12. Mai 2020) weist die Aktie eine ...

