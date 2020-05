Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0845 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Vortagesgewinne zum Dollar hat der Euro damit verteidigen können.Zum Franken bewegt sich der Euro derweil weiterhin in seiner engen Handelsspanne der letzten Tage und geht aktuell zu 1,0518 ...

