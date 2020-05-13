DZ BANK HEBT VODAFONE AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - FAIRER WERT 150 (160) PENCE GOLDMAN HEBT INFORMA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 515 (499) PENCEHSBC SENKT BBVA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3,10 (5,60) EURHSBC SENKT SANTANDER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2,30 (4,20) EURHSBC SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,10 (2,30) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 10 (12,50) EUR - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 20 (32,50) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 54 (60) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 480 (460) DKK - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT ENGIE AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 12 (14) EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 86 (79) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 105 (100) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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