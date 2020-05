Wieder ein verlustreicher Tag an den globalen Börsen. Gestern schlossen die wichtigsten Indizes in Europa und USA im Minus. Auch in Asien dominierten heute Mittwoch die Bären. Der ATX handelte am Dienstag in der Verlustzone und schloss mit einem Minus von 1,15 Prozent bzw. 2.200,77 Punkten. Unternehmensseitig im Fokus stand die S Immo, die am Vorabend nach Handelsschluss mitteilte, dass für das erste Quartal 2020 mit einem negativen Ergebnis zu rechnen ist. Gewinner des Tages war eindeutig Agrana mit plus 3,57%. Verlierer war Schoeller-Bleckmann mit minus 4,21% Auch in Deuschland präsentierten sich die Bären. Der DAX Index gab schon zur Eröffnung nach, war zwischenzeitlich doch im grünen Bereich, schloss aber kurz vor Handelsende doch im Minus bei ...

