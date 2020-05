Verbund hat die Zahlen zum 1. Quartal veröffentlicht. Die Umsatzerlöse stiegen um 4 Prozent auf 1.257,3 Mio. Euro. Das EBITDA sank um 4,9 Prozent auf 331,0 Mio. Euro. Das Konzernergebnis reduzierte sich um 12,1 Prozent auf 156,5 Mio. Euro. Insgesamt konnten die EBITDA-Beiträge in den Segmenten Wasser, Neue Erneuerbare und Absatz gesteigert werden, während die Beiträge in den Segmenten Netz und Alle sonstigen Segmente rückläufig waren.Negativ auf die Ergebnisentwicklung habe die geringere Wasserführung gewirkt, die im Quartal 1/2020 zwar mit einem Erzeugungskoeffizient von 1,09 um 9 % über dem langjährigen Durchschnitt, aber um 12 Prozentpunkte unter dem Vergleichsquartal Q1/2019 lag, so Verbund. Zusätzlich negativ hätten die durch die Auswirkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...