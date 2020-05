Guten Morgen, der DAX bäumte sich am Vortag noch einmal auf, scheiterte aber bereits an der Marke von 10.900 Punkten und tauchte im Tagesverlauf immer mehr nach unten ab. Der DAX ging zwar lediglich mit einem kleinen Abschlag von 0,05% bei 10.819 Punkten aus dem Handel. Jedoch mit einer bärischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Schatten.Nachbörslich rutschte der DAX weiter kräftig ab und vorbörslich notiert der DAX am frühen Mittwochmorgen bei 10.650 Punkten. Der ...

