In einer längeren Steiermark-Strecke im trend gab es News zur burgenländischen Sanochemia. Zusammenhang: Das steirische Technologieunternehmen EOSS von Thomas Erkinger wird mit 49.9 Prozent grösster Anteilseigner. Erkinger sieht in Pandemie-Zeiten Chancen im Bereich steriler Arzneimittel mit flüssliger Darreichungsform. Mit Sanochemia sei Produktion, Technologie und Know-How in Österreich vorhanden. Man wolle eine wesentliche Rolle in der kritischen Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln spielen und in der Produktion von Wirkstoffen zur Corona-Bekämpfung aktiv werden. Potenzial wird im Bereicht der Auftragsherstellung von Spezialitäten gesehen. Als europäische Second Source für grosse Pharmaunternehmen. Und Sanochemia kann das ja, man ...

