Die Massenmärkte rücken immer näher an aktuelle Entwicklungen in der Hochfrequenz heran: 5G Mobilfunk-Kommunikationsbänder erreichen 26,5 bis 40 GHz, neue 801.11ad/ay WLAN-Frequenzbänder entstehen bei 57 bis 71 GHz (Europa voraussichtlich 57 bis 66 GHz), KFZ-Abstandsradar arbeitet bei 76 bis 82 GHz auf integrierten Chip-Lösungen. An Anwendungen für Frequenzbänder bis 300 GHz wird gearbeitet, um höhere Ortsauflösung und höhere Datenraten zu erreichen. Mit zunehmender Frequenz rasch zunehmende elektrische Verluste und immer kleiner werdende Halbleiter-Strukturen machen eine präzise Messung von HF-Eigenschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...