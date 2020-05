Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -30,94 Prozent, der DAX bei -18,34 Prozent und der Dow Jones bei -16,73 Prozent: 57 Prozent glauben an steigenden ATX, nur 12 Prozent an sinkenden Markt . "Wir freuen uns über das positive Sentiment", kommentiert Frank Weingarts, der Vorstandsvorsitzende des Zertifikate Forum Austria, das Ergebnis der "Trend des Monats"-Umfrage. Und er weist darauf hin, dass der Zertifikatemarkt im Krisenmonat März lediglich 8,1 Prozent - gemessen am Open Interest - verlor, während in diesem Zeitraum der ATX um ca. 28 Prozent und der Euro Stoxx 50 um ca. 16 Prozent nachgaben. Preisbereinigt betrug der Rückgang des Open Interest bei Zertifikaten auf Aktien, Indizes oder Rohstoffe lediglich ...

