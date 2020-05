CT: Klären Sie uns auf: Worum genau geht es eigentlich beim Brennstoff-Emissionshandels-Gesetz? Björn Vortisch: Das BEHG ist sozusagen die erste Maßnahme des Klimapakets der Bundesregierung. Es bedeutet nichts anderes als einen Alleingang Deutschlands, nämlich eine nationale CO2-Steuer, die dann einen Einstieg bilden soll in eine Art nationalen Emissionshandel, der parallel zum ja schon laufenden und funktionierenden europäischen System steht. Für diese nationale CO2-Steuer wurden Festpreise festgelegt: 2021 steigen wir mit 25 Euro/t ein - und das steigt dann, wenn es denn nicht zwischendurch noch angepasst wird, bis 2025 auf 55 Euro/t. Für 2026 gibt es dann einen Korridor zwischen 55 und 65 Euro/t.

Tim Warnecke: Es wird immer nur von Wärme und Verkehr als betroffenen Sektoren gesprochen, dabei betrifft es auch viele in der Industrie - gerade kleine und mittlere Unternehmen. Die konkreten Zahlen machen einem so manche Absurdität dieses Gesetzes bewusst: Die CO2-Preise bedeuten, dass am 1. Januar 2021 Gasmengen, die nicht dem europäischen Emissionshandel unterliegen, quasi über Nacht um ca. 40 % teurer werden - bezogen auf aktuelle Großhandelspreise für Jahreslieferkontrakte für 2021. 2025 sind wir dann schon bei einer Steigerung um 90 % zu den jetzigen Marktpreisen. Also ein sehr großer Einschnitt für energieintensive Unternehmen. Hinzu kommt: Im bereits bestehenden europäischen Emissionshandel werden 70 % der Industrieemissionen erfasst, nämlich 1.870 Anlagen in Europa. Im neuen nationalen Emissionshandel werden hingegen 50.000 Industrieunternehmen erfasst, die aber nur 30 % der Emissionen ausmachen. Nimmt man hinzu, dass auch zum Beispiel Einzelhändler Grillkohle verkaufen, wird deutlich, was da an neuer Bürokratie auf uns zurollt.

CT: Das heißt aber für die Unternehmen, die bereits am europäischen Emissionshandels-System teilnehmen, ändert sich nichts?

Björn Vortisch: Es sind zwei Ausnahmen vorgesehen. Zum einen soll eine Doppelbelastung vermieden werden: Blockheizkraftwerke, KWK-Anlagen und sämtliche Verbrennungsanlagen, ...

