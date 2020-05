Der Telekommunikationsanbieter United Internet und die Tochter 1&1 Drillisch führen die Gewinnerlisten im MDAX am Mittwoch an. Die Zahlen zum ersten Quartal kamen am Markt gut an. United Internet hat Umsatz und operatives Ergebnis zum Jahresauftakt wie erwartet gesteigert und bleibt unter Vorbehalt bei seinen Jahreszielen. Dank gut laufender Service-Geschäfte bei der Tochter 1&1 Drillisch legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr konzernweit um vier Prozent auf 1,33 Milliarden Euro zu. Die Zahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...