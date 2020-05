In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 13.05. 14:44: "Im September trifft die Branche ein Tsunami": Textilhändler stehen trotz Lockerungen vor Umbrüchen und ProblemenViele fieberten auf den Zeitpunkt hin, in dem Geschäfte wieder öffnen dürfen. Doch den Umsatz treibt das nur wenig - besonders in der Textilbranche.>> Artikel lesen 13.05. 13:04: Nachteil Kurzarbeit? Harvard-Forscherin erklärt, warum die USA schneller aus der Corona-Krise kommen dürften als EuropaHat Europa mit der Kurzarbeit wirklich eine bessere Strategie als die USA? Harvard-Forscherin Megan Greene glaubt das nicht. Aus einem einfachen Grund.>> Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...