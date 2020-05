Wie schon die S Immo, kündigt auch die Immofinanz ein besseres operatives Ergebnis im 1. Quartal an, allerdings auch negative Bewertungseffekte, die insgesamt zu einem negativen Konzernergbnis führen werden. Für das erste Quartal 2020 werden deutliche Steigerungen bei den Mieterlösen und dem operativen Ergebnis erwartet, so die Immofinanz. Die Zuwächse sollen ca. 13,0 bis 15,0% im Vergleich zum Q1 2019 betragen. Aus der Bewertung von Bestandsimmobilien werden durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie negative Effekte im Bereich von voraussichtlich -45,0 Mio. Euro (entspricht ca. 0,85% des Immobilienvermögens per Ende März) erwartet. Dies würde v.a. leicht gestiegene Marktrenditen überwiegend im Einzelhandelsbereich reflektieren ....

