Tagesausblick für 14.5.: DAX unter Druck. Telekom und Wirecard im Fokus!

Die Lockerungen bei den Corona-Restriktionen kommen bei Kunden und Konzernen gut an. An den Börsen trieben sie heute den Investoren Sorgenfalten auf die Stirn. Virusexperten in den USA warnten vor zu schnellen Lockerungen. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, dass sich der Abschwung möglicherweise länger hinzieht als viele Marktteilnehmer erwarten. Beides sorgte dafür, dass die Wall Street gestern bereits gen Süden ging. Heute folgten die Europäer. So gab der DAX im Tagesverlauf um mehr als 2,5 Prozent auf unter 10.550 Punkte nach.

Am Anleihemarkt blieb es derweil ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei Minus 0,53 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,65 Prozent. Bei den Edelmetallen ging es für Gold, Platin und Silber etwas nach oben. Der Preis für Öl blieb heute erneut stabil. Das Barrel Brent Crude Oil notiert weiterhin bei rund 30 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten dominierten die Minuszeichen. Im DAX retteten sich nur Fresenius Medical Care und Merck ins Plus. Besonders unter die Räder kamen dabei Autobauer und Autozulieferer wie Continental, Daimler und VW (Vz.). In der zweiten Reihe profitierte United Internet von guten Zahlen. LPKF schloss einen Vertrag mit Nippon Electric Glass. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um knapp 10 Prozent.

Morgen melden unter anderem Bilfinger, Cancom, Ceconomy, Deutsche Euroshop, Deutsche Telekom, Dürr, Evotec, RWE, Shop Apotheke, SMA Solar, Südzucker, Wirecard und Zooplus (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. BMW lädt zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreisindex

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. Mai

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.610/10.690/10.750/10.770/10.824 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.370/10470/10.550 Punkte

Der DAX kam heute deutlich unter Druck und verletzte zahlreiche Unterstützungsmarken. Zum Handelsschluss bewegte sich der Index im Bereich der Unterstützungsmarke von 10.550 Punkten. Sinkt der DAX unter diese Marke droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 10.370/10.470 Punkte. Eine Erholung zeichnet sich frühestens oberhalb von 10.600 Punkten ab.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 04.05.2020 - 13.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.05.2014 - 13.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B4K 4,11* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX HX6B4V 2,39* 10.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.05.2020; 17:46 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B2C 3,31* 11.200 10.700 16.06.2020 DAX HX6B2F 3,98* 11.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.05.2020; 17:47 Uhr

