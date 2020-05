Trotz aller Vorteile der Digitalisierung ist in der Prozessindustrie die analoge 4…20-mA-Schleife nach wie vor die am häufigsten genutzte Feldgerätebasis. In der modernen Version werden die Daten mehrerer Sensoren mit Hilfe von Hart-Modems aufbereitet. Um einen durchgängigen Datenfluss zu erreichen und die Übertragungslücken zwischen den verschiedenen Ebenen der Automatisierungspyramide zu schließen, wurden Standards wie Profibus, Profinet oder Foundation Fieldbus eingeführt.

Viele Anlagenbetreiber sehen auch die Potenziale eines besseren Informations-, und Wissensmanagements, scheuen aber vor den hohen Investitionskosten zurück, die eine Anlagenumrüstung mit sich bringen würde. Auch eine Erweiterung mit nicht kompatiblen Anwendungen wird oft als zu problematisch angesehen. Hinzu kommen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und dem ausreichenden Schutz vor Hackerangriffen bei der Nutzung moderner Technologien.

Retrofit für Bestandsanlagen

Die Vorteile der Nutzung aggregierter und verständlicher Informationen aus Feldgeräten für Monitoring- und Optimierungsaufgaben gelten für neue Anlagen wie für Bestandsanlagen gleichermaßen. Der entscheidende Unterschied liegt in der Zugänglichkeit dieser Daten. In modernen Profinet-Systemen beispielsweise, sorgen mittlerweile die Steuerungen dafür, dass relevante Daten gesammelt und Anwendungen in höheren Schichten zur Verfügung gestellt werden, insofern denn entsprechende Steuerungen verbaut sind. Bei Profibus-Netzwerken hingegen stand ursprünglich das reibungslose Funktionieren der Anlage und die bloße Automatisierung des Produktionsprozesses im Vordergrund ...

