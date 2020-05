Durch Aufstellung mehrerer Geräte in entsprechenden Abständen lassen sich auf diese Weise Reinluft-Schleusenbereiche als aerosolarme Trainings-, Aufenthalts- oder Wartezonen einrichten.

Wer Sport treibt, atmet heftiger aus. Und mit dieser Atemluft gelangen auch virenbehaftete Aerosolpartikel in die Umgebungsluft und stellen dort noch über mehrere Stunden frei schwebend eine hochgradige Infektionsgefahr dar.

Per Hochfrequenz-Luftreinigung werden Aerosolwolken minutenschnell exterminiert.

Durch die gezielte Aufstellung mehrerer Hochfrequenz-Luftreiniger vom Typ "TAC V+" und "TES 200" von Trotec können Kunden, Mitglieder, Trainer, Kursleiter und andere Mitarbeiter in Kassen-, Service oder Trainingszonen sowie Entspannungs- und Wellnessbereichen viel besser vor solchen spontan auftretenden Tröpfchen- und Aerosolwolken geschützt werden, da diese durch die hohe Luftwechselrate in kürzester Zeit ausgefiltert und die Bereiche mit großen Mengen virenfreier Raumluft permanent gespült werden, was das Infektionsrisiko in der "Clean-Zone-Area" signifikant reduziert.

H14-Spezialfilter mit thermischer Selbstregenerationsfunktion

Ermöglicht wird diese Reinluftleistung durch ein synchrones System ...

