Während der mehrheitlich in französischem Staatsbesitz befindliche Konzern von höheren Strompreisen insbesondere in Frankreich und Grossbritannien profitierte, ging das Gasgeschäft zurück, wie EDF am Donnerstag mitteilte.Die Corona-Pandemie hatte nur einen begrenzten Einfluss, im März verzeichnete das Unternehmen zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...