Dieses gab um 41,9 Prozent auf 33,3 Mrd. Euro nach. Beim Umsatz wurde ein Plus von 2,1 Prozent auf 502,9 Mio. Euro verzeichnet. Beim Ausblick für heuer gibt sich die Post mit Verweis auf die Pandemie zurückhaltend, für 2021 aber optimistisch. "Die Zahlen des ersten Quartals 2020 verdeutlichen die aktuellen schwierigen Rahmenbedingungen", so Postchef Georg Pölzl heute in einer Aussendung. Ein Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...