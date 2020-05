Abermals ein tiefroter Tag für die globalen Börsen. Der ATX, DAX und Dow Jones schlossen auch gestern in den roten Zahlen. In Asien zeigten sich die Börsen unterschiedlich. Der heimische Markt schloss am Mittwoch in der Verlustzone. Der ATX notierte schon gleich nach Beginn im Minus und konnte diesen während des Tages nicht gut machen und schloss mit einem Minus von 1,62% auf 2.165,08 Punkte. Damit ist es für den ATX bereits der dritte Verlusttag in Folge. Er konnte sich damit nicht dem internationalen Trend entziehen. Hier herrschten die Ängste vor einer weiteren Ausbreitung des COVID19 Virus, nachdem einige Staaten eine Lockerung der Maßnahmen beschlossen hatten. Auf der Unternehmensseite stand Verbund im Focus der Anleger, deren Konzerngewinn im ...

