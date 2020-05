Die Umsatzerlöse des Österreichischen Post Konzerns verbesserten sich im 1. Quartal 2020 um 2,1 Prozent auf 502,9 Mio. Euro gegenüber der Vorjahresperiode. Dabei habe das wachsende Paketgeschäft mit einem Anstieg von 23,8 Prozent die Rückgänge in der Briefdivision von 4,6 Prozent sowie in der Division Filiale & Bank (-39,4 %) kompensieren können, so das Unternehmen. Das Konzernergebnis (EBIT) reduzierte sich von 57,4 Mio. Euro im ersten Quartal 2019 auf 33,3 Mio. Euro in der aktuellen Berichtsperiode. Der auf den ersten Blick starke Rückgang sei auf zwei Sondereffekte zurückzuführen: Im ersten Quartal würden sich die Initial- und Anlaufkosten der bank99 deutlich zeigen, da erst ab dem zweiten Quartal entsprechende ...

