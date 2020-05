Der Lkw-Zulieferer Jost Werke AG (ISIN: DE000JST4000) will im Jahr 2020 keine Dividende ausschütten. Die Hauptversammlung soll am 1. Juli 2020 über diesen Vorschlag abstimmen. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 1,10 Euro bezahlt. Die im SDAX notierte Firma erwartet aktuell, dass das 2. Quartal 2020 am stärksten von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen sein wird und sowohl deutlich ...

