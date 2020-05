Wenn man einem Börsen-Laien verdeutlichen möchte, was eine V-Umkehr bedeutet, eignet sich der Kursverlauf der LPKF-Aktie als perfektes Beispiel. Während der Corona-Krise war der SDAX-Titel in kürzester Zeit von über 25 Euro auf gut 10 Euro eingebrochen, um im Anschluss daran innerhalb weniger Wochen wieder fast auf das Ausgangsniveau zu klettern. Allein am Dienstag und Mittwoch dieser Woche stieg die Aktie des Laserspezialisten um über 30 Prozent. Auslöser dieser Rallye war die Nachricht über den Abschluss eines Lizenzvertrags mit Nippon Electric Glass bezüglich der Nutzung der LIDE-Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...