Der Spritzgießmaschinen-Hersteller Desma spürt bereits seit Anfang 2019 mit zunehmender Intensität und Geschwindigkeit die konjunkturelle Talfahrt insbesondere der Automobilindustrie. Aus diesem Grund und nochmals heftig verstärkt durch die Auswirkungen der Corona-Krise, baut das Unternehmen am Standort in Fridingen im weiteren Verlauf des Jahres 48 der 281 Stellen ab. Ein Teil des Abbaus kann durch natürliche Fluktuation an 16 Arbeitsplätzen erreicht werden.

Stellenabbau wird von Transfergesellschaft begleitet

32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich, finanziert durch das Unternehmen, weiterbilden. In einer Transfergesellschaft wird den Mitarbeitern eine gerade in diesen schwierigen Zeiten sozialverträgliche Trennung von der Desma ermöglicht. Diese ...

