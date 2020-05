Sehr geehrte Damen und Herren, die Halbjahreszahlen der All for One Group AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) (Umsatz: +1%; EBIT: -6%) spiegeln auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wider, wobei eine Schwäche bei den Lizenzumsätzen (-27%) bereits in Q1 (Kalender-Q4) zu beobachten war. Das solide Wachstum der "Cloud Services und Support" Umsätze (+11%) wurde von der aktuellen Krise kaum gebremst. Die All for One Group insgesamt hat sich schnell auf die neue Situation einstellen können: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...