Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) lieferte vor wenigen Tagen ein zumindest zufriedenstellendes Q1 im Corona-Schatten, jetzt verkauft die Tochter Office Depot Europe ihr Skandinavien Geschäft. Office Depot Europe hat den Verkauf von Office Depot Nordics an CEO Frank Egholm im Wege eines Family Office flankierten Management-Buy-outs (MBO) abgeschlossen. Das Unternehmen, das mit seinem Kerngeschäft in Schweden ansässig und auch in anderen skandinavischen Märkten tätig ist, wird aufgrund seiner starken Marktstellung und soliden Finanzlage von weiterem Wachstum profitieren. ...

