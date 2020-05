Mit der Namur-Roadmap "Prozess-Sensoren", erstmalig veröffentlicht im Jahre 2004 [1], wurde durch Zusammenbringen von Technologie- und Marktsicht unter Einbezug sowohl von Anwendern als auch Herstellern ein künftiger Handlungsbedarf und das Potenzial im Bereich der Prozess-Sensorik in der verfahrenstechnischen Industrie aufgezeigt. Die Erstellung dieser Roadmap war ein gemeinsames Projekt führender Hersteller und Anwender von Prozesssensoren. Endress+Hauser war Mitglied und darüber hinaus auch einer der Initiatoren. Eine Technologie-Roadmap ist ja nicht nur eine bloße Vorausschau von Technologien, die da kommen mögen, sondern in gewissem Maße auch eine Vorgabe für die Industrie, dieser zu folgen und so Fortschritt zu erzeugen. Endress+Hauser hat diese Aufgabe angenommen und sie in die eigene Unternehmensstrategie einfließen lassen, welche umgesetzt ist und weiter umgesetzt wird.

Namur-Roadmaps: von der Vision über die Anforderungen zur Digitalisierung

Die Roadmap "Prozess-Sensoren 2015+" aus dem Jahre 2009 [2] ist eine Erweiterung und Detaillierung der ersten Roadmap und damit die zweite der insgesamt drei Versionen [2]. Diese Erweiterung und Detaillierung basierte im Wesentlichen auf den Ergebnissen einer Befragung von mehr als 100 Betrieben der verfahrenstechnischen Industrie in Deutschland. Dadurch bekam diese Roadmap mehr den Charakter einer Anforderungs-Roadmap als einer reinen Technologie-Roadmap. Die dritte Roadmap dieser Reihe, die sogenannte Roadmap "Prozess-Sensoren 4.0" [3] aus dem Jahre 2015, befasst sich ausschließlich mit der Digitalisierung in der verfahrenstechnischen Industrie - wenngleich mit einem starken Bezug zu Prozess-Sensoren. Es ist zu erwähnen, dass in dieser Roadmap bereits die Konzepte für das spätere Namur Open Architecture (NOA) gelegt wurden.

Mit ihrem starken Anwendungsbezug verschaffte die Technologie-Roadmap "Prozess-Sensoren 2015+" den Herstellern von Prozess-Sensoren einen Überblick über die heutigen und zukünftigen Anwenderanforderungen. Dieses Wissen ist in die entsprechenden Produktstrategien eingeflossen, welche dann den Rahmen für eine nunmehr zielgerichtete Forschung und Produktentwicklung bildete.

Am Anfang der Roadmap steht eine Vision für Prozess-Sensoren. Diese gibt die Entwicklungsrichtung für Prozess-Sensoren in der verfahrenstechnischen Industrie vor. Von den sieben Punkten der Vision sei hier die aus unserer Sicht sehr bedeutsame genannt: "Idealerweise funktionieren die Sensorsysteme ohne Instandhaltung." Konkreter sind dann schon die allgemeinen Anforderungen an Prozess-Sensoren, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...