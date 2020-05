Der SSAX1 Sensor ist u.a. für den Einsatz in petrochemischen Industriebereichen, Warenautomaten, Biogasanlagen, Getränkeabfüllanlagen oder auch in Kältesystemen mit Propan ausgelegt. Die Sensorsonde SSAX1 beinhaltet neben dem hochwertigen Infrarotsensor und dem Messverstärker einen µController für die Messwertaufbereitung. Das IR-Messverfahren mit integrierter Temperaturkompensation gewährleistet höchste Genauigkeit, Selektivität und Zuverlässigkeit. Im µController sind alle Daten und Messwerte des Sensorelements ausfallsicher hinterlegt und werden digital über den Lokalbus an den Controller bzw. das Board (z.B. WSB2) übertragen. Auch eine Signalweitergabe mittels PWM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...