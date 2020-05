Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Ausklang einer sehr schwachen Börsenwoche. Allenfalls leicht stützend wirken positive Vorgaben der Wall Street. Dort war es im späten Handel zu einem Stimmungswechsel gekommen, ohne dass es dafür einen erkennbar konkreten Auslöser gegeben hatte. Dass in China die Industrieproduktion im April mit 3,9 Prozent zum Vorjahr stärker gestiegen ist als von Ökonomen geschätzt, sorgt ebenfalls für keinen stärkeren positiven Impuls.

In Tokio legt der Nikkei-Index um 0,5 Prozent zu auf 20.007 Punkte. Etwas geringer sind die Aufschläge an den Nachbarbörsen. Das größte Plus gibt es in Sydney mit 0,8 Prozent. Im Hintergrund schwelten neben den bekannten Sorgen um die Wirtschaft als Folge der Corona-Pandemie die Spannungen zwischen den USA und China. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump Peking erneut vorgeworfen, zu wenig gegen die Ausbreitung des Coronavirus getan zu haben. Anleger befürchten deswegen neue Sanktionen, zumal es entsprechende Drohungen bereits gibt. Die Experten von NH Futures erklären derweil die leicht positive Stimmung mit Hoffnungen auf weitere Konjunkturstimuli vom jährlich stattfindenden Volkskongress in China in der kommenden Woche.

Unicharm profitiert von Atemschutzmasken

Unter den Einzelaktien verbessern sich Nissan in Japan um über 4 Prozent, laut Marktteilnehmern getrieben von Hoffnungen auf eine weitere Restrukturierung. Unicharm steigen um 2,7 Prozent dank eines um 51 Prozent gestiegenen Nettogewinns im ersten Quartal. Das Unternehmen profitierte unter anderem von höheren Umsätzen mit Atemschutzmasken. Fujitsu geben dagegen um 3,5 Prozent nach, nachdem hier der Nettogewinn die Erwartung der Analysten verfehlt hat.

Ein fulminantes Börsendebüt feiert die Aktie von Peijia Medical in Hongkong. Das Papier des Medizintechnikunternehmens wurde zu 15,36 Hongkong-Dollar ausgegeben, der erste Kurs lag fast 75 Prozent höher bei 26,80. Zuletzt ging die Aktie mit 26,25 um. Ebenfalls erfolgreich ist das Debüt des Immobilienverwalters Central China New. Hier geht es im Vergleich zum Ausgabekurs um rund 20 Prozent nach oben.

Am Ölmarkt steigen die Preise. Brentöl verteuert sich um 1,6 Prozent auf 31,63 Dollar. Hier dürften die neuen Konjunkturdaten aus China für etwas Auftrieb sorgen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.373,30 +0,84% -19,61% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.006,71 +0,46% -14,33% 08:00 Kospi (Seoul) 1.927,20 +0,12% -12,31% 08:00 Schanghai-Comp. 2.875,45 +0,18% -5,73% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.925,40 +0,40% -14,26% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.527,75 +0,22% -20,19% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.403,95 +0,48% -12,06% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:39 % YTD EUR/USD 1,0806 -0,0% 1,0806 1,0812 -3,7% EUR/JPY 115,87 -0,0% 115,89 115,52 -5,0% EUR/GBP 0,8848 +0,1% 0,8835 0,8851 +4,6% GBP/USD 1,2213 -0,2% 1,2231 1,2215 -7,9% USD/JPY 107,23 -0,0% 107,24 106,84 -1,4% USD/KRW 1227,51 -0,0% 1227,51 1226,49 +6,3% USD/CNY 7,0959 +0,1% 7,0959 7,0965 +1,9% USD/CNH 7,1161 +0,1% 7,1122 7,1089 +2,2% USD/HKD 7,7517 -0,0% 7,7518 7,7506 -0,5% AUD/USD 0,6456 -0,1% 0,6465 0,6445 -7,9% NZD/USD 0,5993 -0,2% 0,6006 0,5995 -11,0% Bitcoin BTC/USD 9.496,26 -2,9% 9.778,50 9.512,51 +31,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 27,82 27,56 +0,9% 0,26 -53,2% Brent/ICE 31,62 31,13 +1,6% 0,49 -50,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.732,06 1.730,65 +0,1% +1,41 +14,2% Silber (Spot) 16,05 15,90 +0,9% +0,15 -10,1% Platin (Spot) 770,05 771,95 -0,2% -1,90 -20,2% Kupfer-Future 0,00 2,35 0% 0 -17,2% ===

