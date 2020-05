Universal Robots baut sein Vertriebsnetz in Deutschland mit den vier neuen Partnern Glaub Automation & Engineering GmbH, ID Ingenieure & Dienstleistungen GmbH, Samsys GmbH und Stadler GmbH & Co. Elektro KG weiter aus. "Am Standort Deutschland beobachten wir das Automatisierungspotenzial mit wachem Auge. Es ist unser Anliegen, das Partnernetzwerk weiter zu stärken, um Unternehmen aller Größen den Weg zur Automatisierung mit unseren Cobots zu ebnen", erklärt Helmut Schmid, Geschäftsführer der Universal Robots (Germany) GmbH und Regional Sales Director West- und Nordeuropa. "Gerade der deutsche Mittelstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...