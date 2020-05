Am gestrigen Donnerstag war in Europa wieder ein Tag mit negativen Vorzeichen: Der ATX und DAX handelten zu Schluss in der Verlustzone. Die US Börsen schlossen mit einem Plus am Ende des Tages und die asiatischen Börsen zeigten sich uneinheitlich. Der ATX startete gestern kurz nach Handelsbeginn nur leicht schwächer, verbuchte aber im Laufe des Tages immer weitere Verluste und schloss schließlich tiefrot mit einem Minus von 2,27% auf 2.115,97 Punkten. In Wien war gestern ein starker Berichtstag. Unternehmen wie RBI, Mayr-Melnhof, Wienerberger, Post und AT&S präsentierten ihre Ergebnisse. Gewinner des Tages waren Mayr-Melnhof mit plus 2,56% und Wienerberger mit einem Aufschlag von 2,10%. Beide Unternehmen profitierten von den guten Q1 Zahlen. Verlierer des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...