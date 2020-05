Die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific Corporation (ISIN: US9078181081, NYSE: UNP) wird eine Quartalsdividende von 0,97 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Juli 2019 kam es zur insgesamt zehnten jährlichen Dividendenanhebung (+ 10 Prozent) in Folge. Seit 121 Jahren wird bereits eine Dividende ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2020 (Record day: 29. Mai 2020). Das ...

