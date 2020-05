Der gestrige Dip an der Wall Street wurde gekauft, doch die Anleger blicken mit Sorge auf die Spannungen zwischen den USA und China. Trotz des unterzeichneten Phase-1-Deals kam es in den letzten Monaten zu erneuten Spannungen. Donald Trump glaubt, dass das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stammt und kritisierte Pekings Umgang mit der Corona-Pandemie. Der US-Präsident hat die Sanktionen gegen Huawei und ZTE um ein weiteres Jahr verlängert und ein Rückzug aus dem Handelsabkommen sowie erneute ...

