Der Goldpreis bewegte sich in den letzten vier Handelswochen um die 1700 US Dollar Marke! Diese Seitwärtsphase könnte nun vor dem Abschluß stehen. In dieser Börsenwoche kletterte das gelbe Metall wieder täglich weiter nach oben und steht zur Stunde bei 1736 USD. Damit rückt nun wieder das Jahreshoch bei 1746,95 USD ins Blickfeld. Sehen wir in den nächsten Tagen das Break, könnten schnell zusätzliche Kursgewinne bis zur 1800er Marke folgen. Wir bleiben für den Goldpreis weiter zuversichtlich! Gold ...

