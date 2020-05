Qualcomm - Noch eine letzte Hürde

Ingmar Königshofen,

Wertpapiere des US-Technologiekonzerns Qualcomm haben in den letzten Wochen einen Großteil ihrer Verluste aus dem ersten Quartal wieder wettmachen können, hängen nun aber an einem multiplen Widerstand von rund 81,00 US-Dollar fest.

Übergeordnet lässt sich ein langfristiger Aufwärtstrend in der Qualcomm-Aktie erkennen, dieser reicht - soweit es die Daten zulassen - bis in das Jahr 2002 zurück. Selbst die jüngsten Kursausschläge auf der Unterseite wie beispielshalber im Jahr 2016 bis 2020 vermocht diesen nicht zu brechen, das Resultat waren Kursgewinne bis auf ein Verlaufshoch von 96,17 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres. Bedingt durch die Corona-Krise und den darauf folgenden Kurssturz auf exakt 58,00 US-Dollar konnte sich die Aktie von Qualcomm zuletzt aber wieder spürbar erholen und in den entscheidenden Widerstandsbereich von grob 81,00 US-Dollar zulegen. Gestützt werden die Notierungen durch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 verlaufend zwischen 76,35 und 78,10 US-Dollar auf Tagesbasis. Auf der Oberseite wird das Kurspotenzial allerdings noch durch einen Horizontalwiderstand um 81,00 US-Dollar sowie einen dort befindlichen Abwärtstrend aus 2020 begrenzt. Im gestrigen Handel schlugen Käufer noch einmal zu und hinterließen eine bullische Hammerkerze auf Tagesbasis. Dies könnte ein Anzeichen für eine baldige Fortsetzung der Gewinnserie sein.

Outperformer Technologie

Solange die aktuelle Schiebephase zwischen grob 75,00 und 81,80 US-Dollar bei Qualcomm anhält, ist das Papier zunächst als neutral zu bewerten und dürfte aufgrund der zahlreichen Widerstände erhöhter Volatilität ausgesetzt sein. Schaffen es Käufer allerdings ein Machtwort zu sprechen und treiben die Aktie über 82,00 US-Dollar an, kämen weitere Zugewinne zunächst in den Bereich von 85,10 US-Dollar ins Spiel. Bei entsprechender Kursstärke könnten über dem Niveau von 86,00 US-Dollar sogar die Kursspitzen aus Februar dieses Jahres um 92,00 US-Dollar angesteuert werden. Rücksetzer sollten stets eingeplant werden, aber erst unterhalb von 74,00 US-Dollar dürften sich die Hinweise auf einen Rückfall zunächst an das Aprilzwischentief bei 71,75 US-Dollar verdichten, darunter müsste mit Abschlägen auf rund 70,00 US-Dollar und die dort befindliche Unterstützung aus März dieses Jahres gerechnet werden.

Widerstände: 81,00; 81,79; 82,65; 84,00; 85,10; 86,33 US-Dollar

Unterstützungen: 78,10; 76,35; 75,16; 73,66; 71,75; 70,00 US-Dollar

