Bruttoumsatzerlöse steigen in Q1 2020 um 47 % auf EUR 20,2 Mio. (Q1 2019: EUR 13,8 Mio.) Signifikanter Anstieg der Marketingausgaben (plus 54 %) in Q1 2020 EBITDA erhöht sich in Q1 2020 um 108 % auf EUR 2,2 Mio. (Q1 2019: EUR 1,1 Mio.) Ergebnisse in Q1 2020 durch verbesserten CLIQ-Faktor von 1,61 positiv geprägt Düsseldorf, 15. Mai 2020 - CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- ...

