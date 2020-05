Multivac ist ein Gewinner des Axia Best Managed Companies A-ward 2020, des von Deloitte, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und BDI vergebenen Preises und Gütesiegels für hervorragend geführte Unternehmen. Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor von Multivac, nahm die Auszeichnung am 14. Mai 2020 in München entgegen. Der Mittelstand ist wichtig für die deutsche Wirtschaft. Mit dem Axia Best Managed Companies Award werden deshalb vorbildlich geführte Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland ausgezeichnet, die mit-telständisch geprägt oder Familienunternehmen sind. Die teilneh-menden Unternehmen ...

