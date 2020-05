Das jüngst vorgestellte Umweltgutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) stellt gravierende Defizite bei der Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft in Deutschland fest, vor allem beim Thema Kunststoff. Zustimmung kommt von Der Grüne Punkt. "Bei Kunststoff - auch aus Verpackungen - kann man in Deutschland nicht von einer etablierten Kreislaufwirtschaft sprechen", stellt Michael Wiener fest, CEO Der Grüne Punkt. "Der Sachverständigenrat legt hier den Finger in die Wunde." Es gebe keine Standards für das Recycling von Kunststoff und gerade das hochwertige Recycling werde zu wenig gefördert. ...

