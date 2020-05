Börsenjubiläum: An ihrem ersten Börsen-Geburtstag hat Frequentis AG die Hauptversammlung (virtuell) abgehalten. "Das erste Jahr an der Börse und die Hauptversammlung zeigen das hohe Interesse von privaten und institutionellen Aktionären sowie vieler weiterer Stakeholder an den Aktivitäten und der Arbeit von Frequentis als Teil der sicherheitskritischen Infrastruktur in Österreich und der Welt. Die vielen Gespräche, die wir mit Investoren führen, sind eine wertvolle Bereicherung für unsere Arbeit", fasst Frequentis CEO Norbert Haslacher zusammen.Frequentis ( Akt. Indikation: 17,50 /17,90, 0,77%) Im Interveiw mit boersenradio.at betont AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer einmal mehr das Potenzial von IC Substraten. Die Nachfrage ...

