Zürich (awp) - Die beiden grössten Telekomkonzerne in der Schweiz liegen sich weiterhin in den Haaren. Sunrise klagt gegen Swisscom auf Schadenersatz in der Höhe von 350 Millionen Franken zuzüglich Zinsen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Sunrise wirft Swisscom vor, von 2001 bis 2007 ihre marktbeherrschende Stellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...