Die 20. Kalenderwoche im Jahr 2020 (11. - 15. Mai) bringt eine neue Anleihe aus dem Agrarsektor zum Vorschein. So begibt die Deep Nature Project GmbH ihre erste Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von 5,0 Mio. Euro und bietet dabei einen jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,00%. Das österreichische Unternehmen ist auf die Produktion von Industriehanf spezialisiert und möchte mit Hilfe der Anleihemittel vom starken Markt-Zuwachs in diesem Bereich profitieren. Im Anleihen Finder-Interview hat Finanzvorstand Stephan Dorfmeister die Deep Nature Project GmbH und deren Geschäftsmodell vorgestellt.

Am 25. Mai 2020 sollen die Anleihegläubiger der SANHA GmbH & Co. KG über eine Anpassung der Anleihebedingungen der im Jahr 2013 begebenen SANHA-Anleihe (ISIN: DE000A1TNA70) abstimmen. Bevor in dieser Woche ein öffentlicher Investoren-Call zur Klärung der dringlichsten Fragen sattgefunden hat, stand SANHA-Chef Bernd Kaimer der Anleihen Finder Redaktion Rede und Antwort. "Die Corona-Pandemie wirft uns um ca. 3 Jahre zurück, die haben wir an die bisherige Laufzeit drangehängt", so Bernd Kaimer in dem offenen Gespräch. Die SeniVita Social Estate AG (SSE) hat die am 12. Mai 2020 fällige Zinszahlung für die Anleihe 2015/25 (ISIN: DE000A13SHL2) in Höhe von 2% des Nominalbetrags wegen Auswirkungen der Corona-Krise vorerst verschoben. Die Laufzeit der SSE-Anleihe wurde unlängst mit Zustimmung der Anleihegläubiger um fünf Jahre verlängert.

