Die BKS Bank hat die Zahlen zum 1. Quartal veröffentlicht. "Wir sind sehr gut ins Jahr gestartet", erklärt CEO Herta Stockbauer. "Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge von 28,7 Mio. Euro übertrifft jenen per 31. März 2019 um 3,7 %. Der Provisionsüberschuss von 16,9 Mio. Euro ist um fast 20 % gewachsen". Eine gegenteilige Entwicklung gab es aber beim Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen und beim Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten. "Das Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen sank auf-0,3 Mio. Euro, da die Oberbank AG, im ersten Quartal ein negatives Periodenergebnis berichtete. Das Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten wird durch die Verwerfungen ...

