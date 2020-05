16.05.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX rutschte diese Woche um 4,9% ab, kein einziger Wert schloss dabei mit positivem Vorzeichen. Neue Konjunktursorgen, dass es womöglich nicht so rasch zu einer V-förmigen Erholung kommen wird trieben die Anleger in Richtung sicherer Häfen. Auch teilweise robuste Ausblicke diese Woche von Unternehmen wie Mayr-Melnhof oder AT&S gingen in der Krisenstimmung unter. In dieser rot getränkten Woche hielten sich die Zahlenleger Wienerberger und Mayr-Melnhof ...

