Liebe Leser, alt eingesessene Börsianer haben es in diesen Zeiten leicht. Die Neueinsteiger und diejenigen ohne mehrfache Crasherfahrung dagegen haben es recht schwer. Natürlich kann schon an dieser Stelle behauptet werden, dass Erfahrung ja immer einen Vorteil mit sich bringt, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Richtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...