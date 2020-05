Startup-Beauftragter der Regierung - Michael Altrichter Herr Altrichter, Sie haben eigentlich schon im Februar die Funktion des Startup-Beauftragten der Regierung angenommen. Die Öffentlichkeit weiß das allerdings erst seit Mitte April, als das Corona-Hilfspaket für die Startup-Szene vorgestellt wurde. Wie würden Sie die ersten Wochen ihrer neuen Tätigkeit zusammenfassen? Michael Altrichter: Zuallererst möchte ich sagen: Es ist mir wirklich eine große Ehre, dass mir diese Funktion angeboten wurde. Anders als in anderen Ländern handelt es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit und anders als in anderen Ländern ist die Position hier in Österreich nicht mit einem Beamten besetzt worden, sondern mit jemandem, der direkt aus der ...

