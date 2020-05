So seien in der Phase-II-Studie LUMINA-1 die gesteckten Ziele nicht erreicht worden, teilten die beiden Gesellschaften Vifor Pharma und FMC in einer gemeinsamen Medienmitteilung am Montag mit.In der Studie wurden Patienten mit der seltenen Nierenerkrankung primäre fokale segmentale Glomerulosklerose (FSGS) behandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...