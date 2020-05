Sehr geehrte Damen und Herren, die ordentliche Hauptversammlung der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) am 14. Mai - dem einjährigen Börsenjubiläum - stand im Zeichen der Corona-Krise und wurde daher in virtueller Form abgehalten. Die Vorschläge der Verwaltung wurden ausnahmslos mit großer Mehrheit angenommen. Frequentis hält (unter Vorbehalt gesetzlicher Auflagen) an der Ausschüttung einer Dividende (i.H.v. € 0,15 pro Aktie) fest - diese soll am 27. November 2020 gezahlt ...

