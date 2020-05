Fortsetzung der dynamischen Entwicklung von RSM in Deutschland durch weitere Umsatzsteigerung von 29,2 Prozent auf 77,9 Mio. Euro in 2019 gegenüber einer Steigerung von 46 Prozent im Vorjahr Alle Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei Erfolgreiche Integration des Frankfurter Standortes in 2019 Flankierende Unterstützung durch das starke Wachstum des internationalen RSM-Netzwerks Angepasster Ausblick 2020 aufgrund der Corona-Pandemie Die RSM GmbH steigerte im Geschäftsjahr 2019 den Umsatz auf ...

